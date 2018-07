Vijf eenden gestorven door bacterie 05 juli 2018

In de vijver aan het gemeentehuis zijn gisterochtend vijf dode eenden aangetroffen. De vzw SAVU kwam de dieren ophalen. Een dierenarts stelde de doodsoorzaak vast. Het gaat om botulisme, een ziekte die vooral watervogels en vissen treft. Op momenten zoals nu bij hoge temperaturen en lange droogte slaat de bacterie toe. Hierdoor is het water in de vijver zuurstofarm, te warm en te eiwitrijk. De ziekte is niet te genezen. Eens het dier besmet is, sterft het. Het heeft ook geen zin om de nog gezonde vogels te verplaatsen. Zij kunnen al besmet zijn en dan verspreidt de bacterie zich in andere vijvers. Om te vermijden dat de ziekte zich ongecontroleerd verder zet, worden alle kadavers onmiddellijk uit het water gehaald.





De bacterie is niet gevaarlijk voor de mens, maar de gemeente plaatst toch infoborden aan de ingangen van het park. Elke ochtend zal de dienst milieu ook controleren of er geen nieuwe kadavers te vinden zijn. Er worden ook twee pompen geplaatst om meer zuurstof in het water te brengen.(DBS)