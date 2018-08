Vierde editie Springkastelenfestival 09 augustus 2018

Op zaterdag 25 augustus van 13 tot 17 uur is iedereen welkom op de vierde editie van het Springkastelenfestival. Op het programma: survivalbanen, klimmen en klauteren, een bungee-run en - uiteraard - grote en kleine springkastelen. Dit jaar mogen zelfs de volwassen zich uitleven in de springkastelen die speciaal voor hen en tieners zijn gereserveerd. Het Springkastelenfestival is voor de eerste keer ook gratis. Afspraak op het grasveld voor gemeentehuis (Dr. H. Folletlaan, Wemmel). Kinderen onder de 10 jaar moeten begeleid worden door een volwassene. (DBS)