Vertelvoorstelling ‘Bruegel in verhalen’ DBS

18 februari 2019

15u53 0 Wemmel In het restaurant van Residentie Geurts kan je op 26 februari een vertelvoorstelling bijwonen rond Bruegel.

In 2019 is het 450 jaar geleden dat Pieter Bruegel de Oude stierf. De wereldberoemde schilder woonde de laatste jaren van zijn leven in Brussel. Tijdens een voorstelling verbeeldt meesterverteller Selle de Vos met woorden wat Bruegel met verf en schildertalent geschilderd heeft.

Bij veel mensen zit Bruegel in het onderbewuste collectieve geheugen ingebakken. Zo ook bij Selle de Vos. Herinneringen als kind leiden hem van ‘Kinderspelen’ en ‘Spreekwoorden’ naar ‘Boeren Bruegel’. De ontdekking van de intrigerende en veelzijdige Bruegel komt later. Hij tovert nu de verhalen uit de verzameling prachtige schilderijen, grafische tekeningen en etsen tevoorschijn.

De vertelvoorstelling vindt plaats in een mix van Nederlands en Frans en vindt plaats op dinsdag 26 februari, van 14.30 tot 16 uur. Het aantal deelnemers is beperkt.

Meer info: 02/462.06.23 of bib@wemmel.be en 02/462.03.30 of ldc.activiteiten@wemmel.be.