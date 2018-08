Veel volk op 91ste jaarmarkt 21 augustus 2018

De jaarmarkt van Wemmel was gisteren aan haar 91ste editie toe. Heel wat mensen zakten dan ook af naar het centrum. Om 10 uur werd de 91ste jaarmarkt officieel geopend. Ook dit jaar konden de inwoners langs de verschillende kraampjes kuieren, was er een kinderrommelmarkt en werden enkele prijskampen georganiseerd. Bij de stand van politiezone AMOW konden bezoekers meer informatie krijgen over inbraakbeveiliging en konden ze deelnemen aan het promilleparcours. Daarnaast kon er ook een ritje op een ezel of in een huifkar gemaakt worden. Om 14 uur werd de zevende jaarmarktworp aan de kerk gehouden. In de vooravond was het tijd voor muziek. Voor het gemeentehuis stond onder meer Tom Helsen en zijn band op het podium.





(RDK)