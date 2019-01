Van 18 maanden cel naar werkstraf voor inbreker WHW

08 januari 2019

14u27 0 Wemmel Een 20-jarige man uit Anderlecht is veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur voor een inbraak in een woning te Wemmel. Eerder kreeg hij op verstek nog 18 maanden cel.

Twee jaar geleden werd ingebroken in een woning in de Limburg Stirumlaan. Speurders troffen de vingerafdrukken van S.A. aan en vermoedden daarom dat hij via het keldergat was kunnen binnenkomen. De rechter schrok dan ook toen hij de beklaagde, die ondertussen bij verstek veroordeeld was, voor zich zag. “Bent u door dat keldergat geraakt?”, vroeg hij de meer dan 1.90 meter grote man. Al snel kwam de aap uit de mouw. “Het raam stond open en zo ben ik binnen geklauterd”, klonk het. “Zo moet ik ook die vingerafdruk achtergelaten hebben.” De verdediging verzocht om een werkstraf. De rechter stemde hiermee in.