Twintiger benadert opnieuw minderjarigen met valse Facebookprofielen 02u28 0 Wemmel Een 29-jarige man uit Wemmel riskeert 5 jaar cel voor het lastigvallen van minderjarigen. Het was al de derde keer dat hij voor gelijkaardige feiten voor de rechter moest verschijnen.

In 2011 kreeg hij de opschorting nadat hij minderjarigen had benaderd door middel van valse Facebookprofielen. Op deze maner had hij hen aangezet om naaktfoto's te versturen. Die gebruikte hij in chatgesprekken met jongens om ook van hen dergelijke beelden te krijgen, en vice versa. Een cursus bij een gespecialiseerd centrum voor zedendelinquenten haalde evenmin iets uit. Later bleek dat hij tijdens dit proces al bezig was nieuwe feiten te plegen. Voor die feiten werd hij in maart nog tot 40 maanden cel veroordeeld, maar tegen die straf ging hij in beroep. Ditmaal stond hij terecht omdat hij op exact dezelfde manier vier minderjarigen benaderd had. Eén meisje viel hij zelfs gedurende een jaar zowat dagelijks lastig, met soms zeer expliciete tekstberichten. De verdediging wees erop dat de twintiger balanceert op het randje van de zwakbegaafdheid en pleitte voor een nieuw psychiatrisch onderzoek en een straf met uitstel, mits de nodige behandeling voor hun cliënt. Uitspraak op 19 januari. (WHW)