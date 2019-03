Trouwstoet in Wemmel loopt uit de hand: 23 verkeersinbreuken vastgesteld DBS

15 maart 2019

12u59 10 Wemmel Rechts inhalen, richtingaanwijzers niet of foutief gebruiken, het verkeer belemmeren, het rode licht negeren en ga zo maar door. De lijst van flagrante verkeersinbreuken gemaakt door een reeks auto’s in een trouwstoet in Wemmel afgelopen weekend is eindeloos. In totaal stelde de politie 23 inbreuken vast. “We zullen de komende weken kordaat optreden tegen joyriders”, waarschuwt de politie.

Met de lente in aantocht, breekt ook het nieuwe trouwseizoen aan. Ook trouwstoeten en de bijhorende overlast duiken her en der alweer op. Vorige zaterdag kreeg de lokale politie verschillende oproepen van inwoners over roekeloos rijgedrag van een aantal bestuurders die deel uitmaakten van een trouwstoet. “Onze ploegen gingen onmiddellijk ter plaatse, maar de vogels waren al gaan vliegen”, zegt politiewoordvoerder Fred Scrayen van de zone AMOW (Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel). “Camerabeelden bevestigden evenwel de meldingen. Er werden liefst 23 inbreuken op de wegcode vastgesteld. We hebben evenveel processen-verbaal opgesteld en overgemaakt aan het parket."

Gegeerde fotolocatie

De idyllische ligging van het gemeentehuis van Wemmel – een kasteel in een park – is een gegeerde locatie bij bruidsparen voor fotoreportages. Een bijhorend randfenomeen is echter ook al langer gekend: heel wat trouwers en hun gevolg – veelal uit Brussel – zakken toeterend en in karavaan af naar Wemmel. Daarbij lappen ze dikwijls de verkeersregels aan hun laars. Oud-burgemeesters Marcel Van Langenhove en Chris Andries grepen in het verleden al in en voerden samen met de federale politie doorgedreven controleacties uit aan de invalswegen naar Wemmel. Sindsdien bleef het er heel wat rustiger.

“Het is inderdaad een hele tijd beter geweest”, zegt Scrayen. “En in de winter zijn trouwpartijen sowieso minder aan de orde. Daarom willen we bij deze eerste stoet van het seizoen die zo ontspoort meteen een duidelijk signaal geven: iedereen is welkom bij ons in Wemmel, zolang je je maar aan de regels houden. De meeste bestuurders hielden zich aan de verkeerscode, maar anderen hebben zware inbreuken gepleegd en dat kunnen we niet tolereren.”

Kordate aanpak

“Het is klassiek dat we hiermee bij het begin van de lente geconfronteerd worden. Dat was ook vorig jaar het geval”, zegt burgemeester Walter Vansteenkiste (LB WEMMEL). “Het is zaak om dan onmiddellijk zeer daadkrachtig op te treden, dat werkt ontradend. We hebben hierover ook overleg gepleegd met het parket en zij zijn ‘helemaal mee’ om dit zeer snel en kordaat aan te pakken.”

Beelden van de betreffende stoet werden door het parket Halle-Vilvoorde niet vrijgegeven. “Die maken deel uit van het opsporingsonderzoek”, aldus woordvoerder Gilles Blondeau. De lokale politie benadrukt dat ze ook de komende weken nauwgezet zal toekijken op de naleving van de verkeersregels door trouwstoeten.