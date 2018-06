Toiletbrandje wellicht aangestoken door leerling 08 juni 2018

Op het domein van Campus Wemmel is gisteren een brandje ontstaan. Niemand raakte gewond. "De brand werd ontdekt in een van de toiletten in de L-blok", zegt directeur Sanne Huygens. "We hebben eerst zelf nog geprobeerd om de brand te blussen, maar door de hitte was dat onmogelijk. Gelukkig was de brandweer snel ter plaatse en kregen ze het vuur meteen onder controle. Het ging voornamelijk om heel wat rookontwikkeling"





Leerlingen die op dat moment in het gebouw les hadden, werden geëvacueerd. "De brand was ontstaan rond 12 uur en een uurtje later mochten ze het gebouw weer in. De lessen konden dus gewoon weer hervat worden." Het onderzoek naar het brandje loopt. "We vermoeden dat het om een leerling gaat die iets in brand heeft gestoken, want in een toilet kan bij mijn weten geen spontane brand ontstaan", zegt Huygens. "Als dat ook effectief zo zou zijn, dan zullen daar zware consequenties aan vasthangen. Het is een meevaller dat de deur van de toiletruimte de rook zo goed heeft kunnen tegenhouden. Anders was de schade wellicht groter geweest."





(VDBS)