Stroomonderbreking door werken 19 juli 2018

Er zal tijdelijk geen stroom zijn in enkele straten. Distributienetbeheerder Eandis plant vandaag werken in de Romeinsesteenweg en op dinsdag 24 juli in de Limburg Stirumlaan en de J. De Ridderlaan. Hou daar telkens rekening met een stroomonderbreking van 7.30 tot 12 uur. Voor vragen kan u contact opnemen met de Stroomlijn op 078/35.35.00. (DBS)