Straten afgesloten voor wielercriterium 19 april 2018

In het centrum van Wemmel wordt komende zondag een wielercriterium gereden. In een aantal straten zal er daarom tussen 11 uur en 20 uur geen doorkomen meer aan zijn, en er zal ook een algemeen parkeerverbod gelden. Het gaat om Kerkplein/Kerkstraat, Steenweg op Merchtem (tussen kerk en Maalbeeklaan), Maalbeeklaan en Dr. H. Folletlaan. Het kruispunt van de Steenweg op Merchtem en de Robbrechtsstraat zal tijdens het wielercriterium opengegesteld worden voor plaatselijk verkeer. De bewoners van het Rochusplein en de De Raedemaekerlaan kunnen via dit kruispunt richting Rassel of Robbrechtsstraat rijden, en omgekeerd. De Schoolstraat zal ter hoogte van de Robbrechtsstraat voor alle verkeer afgesloten worden. (DBS)