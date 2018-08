Samen zwerfvuil oprapen 24 augustus 2018

Op zaterdag 15 september is het 'World Cleanup Day'. De milieudienst van Wemmel zet zich mee in, samen met 149 andere landen, om de wereld schoner te maken. Ze roept dan ook de inwoners van Wemmel massaal op om mee zwerfvuil te komen oprapen op zaterdag 15 september van 10 tot 12 uur. Op maandag 3 september om 19 uur organiseert de dienst nog een infoavond in het gemeentehuis om afspraken te maken over de praktische kant van de dag. Vragen zoals wie waar gaat opruimen, hoe materiaal te verkrijgen,... zullen dan beantwoord worden. Iedereen die wil deelnemen, moet bevestigen via mail naar milieu@wemmel.be.





