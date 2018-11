Ruimingswerken aan waterlopen DBS

13 november 2018

18u57 0 Wemmel In de periode van 1 december tot 31 maart zal de provincie Vlaams-Brabant oppervlakkige ruimingswerken laten uitvoeren aan enkele onbevaarbare waterlopen in Wemmel. Het gaat om de Maalbeek, de Amelsvonnebeek, de Leestbeek en de Moorbeek.

De aangelanden worden er nog eens aan herinnerd dat het wettelijk verplicht is om doorgang te verlenen aan de arbeiders (en hun materiaal) die instaan voor de werken, zodat ze vlot tot bij de waterlopen kunnen. Voor meer informatie kan u steeds terecht bij de leidend ambtenaar, ingenieur Jos Dammans (02/456.07.20).

Eventuele klachten of verzoeken in verband met de uitvoering van deze ruimingswerken, kan u melden bij Hendrik Vanstechelman via hendrik.vanstechelman@vlaamsbrabant.be.