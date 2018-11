Rookverbod op bijna volledige sportsite Overvloed aan peuken zorgt voor heel wat overlast en zelfs lichte schade aan kunstgrasveld

16 november 2018

17u02 0 Wemmel Wemmel gaat een rookverbod invoeren op de gemeentelijke sportsite Marcel Van Langenhove. Zowel rond beide voetbalpleinen, op de wegjes er rond en zowel binnen als buiten de gebouwen is roken vanaf 1 januari taboe. “De overlast door peuken is te groot. Er is daardoor zelfs al lichte schade aan ons kunstgrasveld”, zegt burgemeester Walter Vansteenkiste. Rokers krijgen nog één vaste pleisterplek toegewezen, buiten aan de kantine. Hardleerse overtreders wacht een GAS-boete.

Het gemeentebestuur is het beu dat er steeds maar weer overal sigarettenpeuken worden teruggevonden op de sportsite Marcel Van Langenhove, de thuisbasis van voetbalclub KVK Wemmel aan de Brusselsesteenweg. “Het aantal peuken dat onze mensen er moeten opruimen, is niet te tellen”, zegt burgemeester Walter Vansteenkiste (Lijst Burgemeester Wemmel). “Over de hele site vind je peuken terug: zowel op als naast het voetbalveld. Daarbij komt ook dat er hierdoor zelfs al kleine beschadigingen zijn aan ons kunstgrasveld. Mensen die een wedstrijd kijken, schieten zomaar zonder nadenken hun peuk weg. We gaan niet wachten op serieuze schade. De vraag komt ook vanuit KVK Wemmel zelf omdat ze voortduren mensen moeten vragen om niet te roken of hun peuk niet weg te gooien op de grasmat.”

“Daarbij wordt roken stilaan ook meer en meer gezien als asociaal gedrag”, vervolgt Vansteenkiste. “De combinatie sporten en roken gaat sowieso niet samen. Daarom gaan we het ontmoedigen. Er zal nog slechts één plaats mogen gerookt worden. Er is een plekje voorzien op het terras achter cafetaria. Daar kan men, overdekt, de twee terreinen zien en dus van daar gewoon de voetbalmatchen volgen.”

Bestuurslid Roger Huysegoms van KVK Wemmel kent de problematiek maar al te goed. “Ik probeer dat met een paar mensen zo goed mogelijk op te volgen. Maar je krijgt zoiets van vandaag op morgen niet opgelost. Het grootste problemen is dat die rokers hun peuken overal achter laten. Wat het kunstgrasveld betreft willen we vooral voorkomen dat de leverancier kan zeggen dat het onderhoud te wensen overliet als het ooit over de garantie gaat.”

Die garantie geldt voor 15 jaar en het veld is intussen 3,5 jaar oud. “Daar spelen 28 ploegen op dus er zal hier of daar wel al wat minieme schade zijn. Dat is normaal. Maar we moeten vermijden dat daar nog andere zaken bijkomen...”

“Respect voor eigendom bestaat helaas niet meer. Mensen laten alles overal achter. Sigaretten maken daar helaas ook deel van uit. Ik ben nochtans streng en ik heb ook heel strenge medewerkers (lacht). Het valt meer dan genoeg voor dat we moeten tussenkomen. ‘Pas toch op’, zeg ik herhaaldelijk. Vooral mensen die hier voor de eerste keer komen bezondigen zich wel eens aan dat soort gedrag. Maar we gaan hier toch ook geen politie zetten hè.... Maar ik kan mij dus zeker wel vinden in deze ingreep.”

Wie toch hardnekkig volhardt in de boosheid, zal een GAS-boete riskeren. “Mogelijk moeten we wel de GAS-wetgeving daaromtrent nog aanpassen", aldus Vansteenkiste. “Sowieso gaat de maatregel op 1 januari in voege. De nodige signalisatie is besteld. Het zal snel duidelijk worden of dit verbod wordt gerespecteerd. Als dat niet het geval is zullen we de gemeenschapswachten van de gemeente inzetten.”