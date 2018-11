Rechter mild voor man die politiecontroles ‘verklikte’ via WhatsApp WHW

20 november 2018

15u06 0 Wemmel Een 53-jarige man die als burger voor de lokale politiezone AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel) werkte, heeft een boete van 800 euro gekregen omdat hij verkeerscontroles doorgaf aan kennissen.

De politie stelde in de loop van 2017 vast dat bestuurders op de hoogte waren van verkeerscontroles, ook al werden die niet op voorhand aangekondigd. Het onderzoek leidde naar de 53-jarige, die als burger aan de slag was bij de dienst dispatching, en zo kennis had van de tijdstippen en locaties van controles.

Die informatie deelde de man met een groep vrienden en kennissen via WhatsApp. In totaal stuurde hij een 230-tal berichten. In die groep zat bovendien een cafébaas, die zijn klanten zo kon waarschuwen. In ruil voor deze informatie kreeg de vijftiger wel hooguit eens een gratis pintje.

Beroepsgeheim?

Het parket vorderde een celstraf van achttien maanden, maar de verdediging vroeg de vrijspraak. Als burger had de beklaagde immers geen beroepsgeheim, zo werd aangevoerd. “Hij heeft wel een verklaring van geheimhouding ondertekend, maar enkel toen hij tijdelijk in dienst was, en niet toen hij definitief aangenomen werd”, klonk het. “Bovendien oordelen de hoven van beroep van Gent en Antwerpen dat die geheimhoudingsplicht de burgers moet beschermen, en niet de politiekorpsen zelf.”

De rechtbank oordeelde dat de man wel degelijk gebonden was door het beroepsgeheim, en dat die geheimhoudingsplicht in dit geval ook de burgers beschermde. Die hadden er immers alle belang bij dat de politie dronken of te snelle bestuurders in het kader van de verkeersveiligheid kon controleren.