Papierdieven op ronde 13 april 2018

De jongste dagen hebben heel wat inwoners aan de gemeente Wemmel gemeld dat hun papier en karton dat klaar stond voor de afvalophaling, gestolen werd van hun oprit of stoep. De gemeente heeft de lokale politie alvast op de hoogte gebracht van de diefstallen, maar roept de inwoners ook op om extra waakzaam te zijn.





Wat de dieven precies bezielt, is niet duidelijk. Oud papier brengt namelijk gemiddeld amper 30 euro op per 1.000 kilogram. Wanneer je papieren weggooit met daarop vertrouwelijke of gevoelige informatie, kan je die best wel altijd eerst verscheuren of versnipperen. Wie dieven aan de haal ziet gaan met papier en karton, noteert best hun nummerplaat of andere opvallende kenmerken en geeft ze door aan de politie op het nummer 02/456.84.70 of 02/452.50.05. (DBS)