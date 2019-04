Overvaller slaat toe in Colruyt Wemmel en Delhaize Jette Dimitri Berlanger

10 april 2019

11u48 4 Wemmel Een gemaskerde en gewapende man heeft dinsdagavond de Colruyt op de Romeinsesteenweg in Wemmel overvallen. Eerder op de middag werd ook de vlakbijgelegen Louis Delhaize Mercure in Jette overvallen door één dader.

“De feiten in Wemmel vonden plaats rond 18.15 uur”, legt woordvoerder Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde uit. “Er was sprake van één gemaskerde en gewapende verdachte. Hij heeft de vlucht genomen met de inhoud van drie kassa’s. Het exacte nadeel is nog niet gekend.” Er raakte niemand gewond. Het opsporingsonderzoek loopt.

In de namiddag werd rond 15 uur ook al een overval gepleegd op de Louis Delhaize Mercure op de Henri Liebrechtlaan in Jette. Eén dader, gekleed in het zwart en gemaskerd, uitte bedreigingen met een wapen en eiste de inhoud van de kassa op. Hij kon de vlucht nemen met een buit van ruim 1.000 euro. Ook hier raakte niemand gewond.

Het is niet duidelijk of het om dezelfde dader gaat. De warenhuizen liggen op amper een kilometer van mekaar verwijderd.