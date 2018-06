Overblijvende vissen liggen dood in gemeentelijke vijver 06 juni 2018

In de gemeentelijke vijver aan het gemeentehuis dreven gisteren een twintigtal dode vissen - karpers en brasems - tussen een groene smurrie. Nochtans was de vis - zowat 500 kilo - een paar maanden geleden al uit de vijver gehaald.





"Blijkbaar zijn dat enkele vissen die nog zijn achtergebleven", zegt burgemeester Walter Vansteenkiste (WEMMEL). "We gaan de vijver binnenkort uitbaggeren en verdiepen. Die vissen zullen het slachtoffer geworden zijn van de recente zware regenval. Nochtans zijn de pompen aangezet voor extra zuurstof. Maar het regenwater van het oude centrum is nu ook op de vijver aangesloten alvorens het terug in de Maalbeek belandt. Zo creëren we een extra buffer. De eerste spoeling van de nieuwe rioleringsbuizen zal mogelijk die smurrie meegevoerd hebben."





De aanbesteding van de baggerwerken zal eerstdaags gebeuren. "We hopen dat de werken dit najaar kunnen starten. De bedoeling is om zo nog meer buffering te creëren. We willen voldoende diepte voor de vissen en tegelijk het waterpeil nog iets te laten zakken zodat er nog meer water gestockeerd kan worden. Het niveau was nu met 40 cm gestegen tijdens die plensbuien terwijl we marge hebben tot 80 cm. Het systeem heeft dus al goed gewerkt. De dode vissen zullen zo snel mogelijk door de gemeentediensten verwijderd worden voor het zaakje echt begint te stinken."





(DBS)