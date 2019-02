Ouders kamperen aan vrije basisschool Mater Dei DBS

27 februari 2019

16u38 1 Wemmel Ook aan vrije basisschool Mater Dei in de Zalighedenlaan in Wemmel wordt nu gekampeerd door ouders en grootouders die hun kind willen inschrijven op vrijdag 1 maart. De eerste ouders arriveerden dinsdagmorgen.

“Er zijn 12 plaatsen en die zijn allemaal volzet”, zegt directeur Stefaan Verhas. “Twee ouders staan met hun kind op de reservelijst. De inschrijvingen starten vrijdagochtend. De mensen mogen het verwarmde scoutslokaal gebruiken dat zich vlak naast onze school bevindt.”

Marijke en haar man Tyl zijn ook sinds dinsdagmorgen op post. “We proberen er het beste van te maken”, vertelt ze. “En dat lukt wel dankzij het aangename lentezonnetje (lacht). We hebben een picknicktafel en iedereen heeft wat stoelen mee. Wij staan vierde op de lijst voor ons zoontje Mon. Die zekerheid hebben we er wel voor over. Mijn man Tyl doet de nachten en ik ga af en toe eens aflossen.”

Digitaal

Directeur Verhas hoopt dat het wel de laatste keer is dat er ouders moeten kamperen. Ook de voorbije jaren was dat al het geval. “Door het belangenconflict tegen Vlaamse inschrijvingsdecreet is er nog geen digitaal aanmeldingssysteem maar tegen volgend jaar hopen we dit wel met alle Wemmelse basisscholen op poten te zetten. Zowel de gemeentelijke basisschool, de twee vrije Scholen Mater-Dei en Sint-Jozef en de basisschool Kameleon van het gemeenschapsonderwijs werken hieraan mee.”