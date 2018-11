Oranje rugzak nekt dief WHW

13 november 2018

18u16 0 Wemmel Een 18-jarige man is veroordeeld tot 24 maanden cel voor verschillende diefstallen en inbraken.

Op 6 augustus kreeg de politie een telefoontje van een inwoner van Wemmel die een jongeman met een oranje rugzak had zien inbreken in een geparkeerde Toyota. Enkel straten verder troffen de agenten een man aan die een opvallende oranje rugzak bij zich had. In zijn jaszakken staken een zonnebril en twee onderbroeken. Deze bleken gestolen te zijn uit de Toyota. In de rugzak vonden agenten voorts nog spullen — onder andere een gps — van enkele inbraken uit wagens die geparkeerd stonden aan de steenweg op Brussel. De man bekende meteen alle feiten.