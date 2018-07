Opnieuw tiental watervogels gestorven door botulisme 06 juli 2018

02u46 0 Wemmel De botulisme-bacterie heeft gisteren opnieuw voor een tiental slachtoffers gezorgd onder de eenden en andere watervogels aan de vijver aan het gemeentehuis. Ook woensdag waren er al een vijftal eenden dood aangetroffen.

Botulisme komt vooral voor in stilstaand water bij warm weer. "We staan machteloos", zegt schepen van Leefmilieu Vincent Jonckheere. "We kunnen niet meer doen dan de overleden dieren zo snel mogelijk weghalen. Dat gebeurt twee keer per dag. Met een pomp proberen we meer zuurstof in het water de brengen en de verspreiding van de bacterie tegen te gaan." Oorzaak van al het euvel: de hoge temperaturen en het gebrek aan regen.





Affiches moeten de bezoekers afraden om de kadavers aan te raken of met zieke dieren naar de dierenarts te gaan. Hoewel er geen onmiddellijk gevaar is voor honden, hou je ze best aan de leiband en laat je ze zeker niet van het water drinken. "We zijn voor 95% zeker dat het om botulisme gaat, maar voor de zekerheid laten we twee kadavers door de Universiteit Gent onderzoeken. Mogelijk hebben we ook de bron van de besmetting gevonden. Er is namelijk een zeer oud kadaver van meer dan een week aangetroffen. Samen met de hoge temperaturen die voor de snelle ontwikkeling van de bacterie zorgt, zou daar de oorzaak wel eens kunnen liggen."





Vissen zitten er niet meer in de vijver. Die werden al grotendeels weggehaald voor baggerwerken. Daarna sneuvelden de overgebleven 30 exemplaren door een ammoniakvergiftiging.





(DBS)