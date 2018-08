Opening opgewaardeerd park Residentie Geurts 28 augustus 2018

Op zondag 9 september is iedereen vanaf 13 uur welkom voor de feestelijke opening van het 'Park voor iedereen' in het park aan Residentie Geurts. Gemeente en OCMW Wemmel maakten gebruik van een projectoproep van de provincie Vlaams Brabant voor een opwaardering van het park van de Residentie Geurts. Zowel de bewoners van de residentie als de buurtbewoners uit de omliggende straten werden hierbij betrokken. Vanaf 13 uur kunnen de nieuwe installaties naar hartenlust en onder deskundige begeleiding uitgetest worden. Er is een solarbench waar smartphones, laptops,... kunnen opgeladen worden dankzij zonne-energie. Iedereen kan ook de nieuwe zitbanken en tal van outdoor-bewegingstoestellen voor jong en oud komen testen. Om 14 uur start de feestelijke receptie en de randanimatie met een ballonnenclown, springkasteel, elektrische fietsen,... De toegang is gratis.





