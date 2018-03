Op- en afrit Wemmel wellicht geschrapt HERINRICHTING RING MOET VERKEERSDOORSTROMING VERBETEREN DIMITRI BERLANGER

20 maart 2018

02u36 0 Wemmel De Werkvennootschap denkt eraan het op- en afrittencomplex van de Brusselse ring aan de Limburg Stirumlaan af te schaffen. Dat bleek op de infomarkt over de heraanleg van de R0. Een tweede optie is om de Stirumlaan af te sluiten, zodat je alleen nog vanuit Brussel rechtstreeks de ring kan oprijden.

Hoofddoel van de grootschalige herinrichting van de R0: een betere verkeersdoorstroming garanderen. De ingrepen starten normaal gezien eind volgend jaar. In de tussentijd organiseert De Werkvennootschap, die de mobiliteitsprojecten van de Vlaamse overheid coördineert, infomarkten voor bewoners en geïnteresseerden. Zij krijgen er informatie over het project en kunnen suggesties kwijt over hoe een heraanleg de leefbaarheid in de omgeving zou kunnen verbeteren. Afgelopen weekend was Wemmel aan de beurt.





Te dicht bij elkaar

De honderd aanwezigen kregen te horen dat de kans groot is dat de op- en afrit acht aan de Limburg Stirumlaan wordt afgeschaft. "De drie huidige op- en afritten -de aansluiting van de A12, de E40 in Groot-Bijgaarden en Wemmel- liggen zeer dicht bij elkaar", legt woordvoerder Marijn Struyf uit. "Dat verhindert de doorstroming van het verkeer, en door de weefbewegingen werkt het onveilige situaties in de hand. Dit is een van de vijf scenario's waarover we nadenken. In dat geval zou al het verkeer naar de op- en afritten van de Romeinsesteenweg afgeleid worden. Hoe we dat concreet gaan aanpakken, moet allemaal wel nog uitgewerkt worden. Een andere optie is dat de Limburg Stirumlaan wordt 'doorgeknipt' zodat je vanuit Wemmel niet meer rechtstreeks de ring op kan, enkel nog vanuit Brussel."





De plannen zijn nog niet definitief. Er komen nog hoorzittingen voor de bevolking en er kunnen nog wijzigingen komen maar de twee bovenvermelde scenario's dragen momenteel wel de voorkeur. In Wemmel zelf komen er volgens de huidige plannen geen onteigeningen voor de verbreding van de Ring. Er zal gewerkt worden in de bestaande bedding. Het afschaffen van op- en afrit 8 maakt het ook mogelijk de Ring daar te verbreden.





Sluipverkeer

Het Wemmelse gemeentebestuur is alvast gewonnen voor het idee om de op- en afrit aan de Limburg Stirumlaan af te sluiten. "Er is te veel verkeer dat er niet moet zijn. De helft is afkomstig uit Meise. We willen De Limburg Stirumlaan - een echte woonstraat - al langer teruggeven aan de Wemmelaar", klinkt het bij burgemeester Walter Vansteenkiste (WEMMEL). De werken in Wemmel starten ten vroegste in 2020.