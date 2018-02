Ook in Wemmel kamperen ouders 27 februari 2018

03u03 0

Sinds gisterenochtend vroeg kamperen er ook ouders aan basisschool Mater Dei in de Zalighedenlaan in Wemmel. "Er zijn maar acht plaatsen vrij en ze zijn nu al met tien aan het aanschuiven", zegt directeur Luc Verbanck. "Dat wil zeggen dat er twee op de wachtlijst komen te staan. We zijn dit al een paar jaar gewoon en zijn dan ook goed voorbereid. De ouders kunnen overnachten in een warm lokaaltje van de scouts dat grenst aan de school en we zorgen voor soep en koffie. Zelf zijn de ouders bijzonder goed georganiseerd zodat alles eerlijk verloopt. De ouders kunnen bij deze vriestemperaturen ook overdag terecht in het lokaaltje. Naar volgend jaar toe willen we met het schoolbestuur echter ook werk maken van een online aanmeldingssysteem, al dan niet samen met de gemeente." (DBS)