Ondernemers met eisenpakket naar gemeenten VOORAL MOBILITEITSPROBLEMEN BAREN BEDRIJVEN ZORGEN ROBBY DIERICKX

22 juni 2018

02u54 0 Wemmel Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen trekken VOKA en tientallen ondernemers met een eisenpakket naar de gemeenten van de regio Vilvoorde-luchthaven. Ze willen ondermeer de aanpak van het vele verkeer, maar ook een rechtszeker kader voor de groei van Brussels Airport.

In totaal ondervroeg VOKA zowat vierhonderd ondernemers uit Vlaams-Brabant. Bedoeling van die ondervraging is te wegen op de gemeentepolitiek met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Vervolgens werd de provincie in zeven deelregio's opgesplitst.





Het eerste verkiezingsmemorandum dat vrijgegeven wordt, is dat voor de zone Vilvoorde-luchthaven, waartoe Zaventem, Wezembeek-Oppem, Machelen, Wemmel, Kraainem, Steenokkerzeel, Grimbergen, Vilvoorde en Zemst behoren. De belangrijkste eis is - niet geheel onverwacht - een oplossing voor de mobiliteitsproblemen in de regio. Zo vindt ook Christophe Pierre, CEO van de PMC-Holding in Cargovil. Hij nam zelf ook deel aan de enquête.





"Voor alle duidelijkheid: met de mobiliteitsproblemen doelen we niet op de Brusselse ring, want daar moet de Vlaamse overheid een oplossing voor zoeken", meent hij. "Het gaat puur over de lokale wegen. Men wil onze regio nog meer uitspelen als logistieke trekpleister, maar dan moet de ontsluiting wel een pak beter. Vanuit industriezone Cargovil werden de verschillende routes naar Brussel al beperkt door allerlei verkeersingrepen en nu overweegt men ook de kanaalzone verboden terrein voor zwaar vervoer te maken. Dat betekent dat we in de toekomst mogelijk alleen via de Woluwelaan, Kerklaan en vervolgens Schaarbeeklei naar Brussel kunnen. En dat terwijl het verkeer daar nu al elke dag vast loopt."





Wildparkerende vrachtwagens

Nog volgens de CEO moet er een oplossing gezocht worden voor wildparkerende vrachtwagenchauffeurs in de regio. "Er is nood aan speciale parkings voor vrachtwagens", meent hij. "Momenteel staan ze gewoon langs de kant van de weg, waar regelmatig afval gedropt wordt. Niet alleen door de chauffeurs zelf, maar ook door andere voorbijgangers. Vuil trekt vuil namelijk aan."





Een andere belangrijke eis, is die voor een wettelijk kader inzake de vliegroutes zodat de langverwachte eerlijke spreiding er eindelijk kan komen. Ook de leegstand in de bedrijvenzones - vooral in Zaventem - blijkt een pijnpunt te zijn. Volgens VOKA moet de luchthavengemeente op een strategische manier deze zones opnieuw aantrekkelijk maken. Hetzelfde moet gebeuren met de BUDA-site op de grens van Vilvoorde met Machelen. Na de zone Vilvoorde-luchthaven komt VOKA binnenkort ook met een eisenpakket voor de omgeving rond Londerzeel aandraven.