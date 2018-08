Oefenmomenten digitaal stemmen 10 augustus 2018

De inwoners van Wemmel zullen op 14 oktober voor het eerst moeten stemmen met de computer. Om iedereen de kans te geven vertrouwd te raken met de nieuwe manier van stemmen, organiseert de gemeente op voorhand een aantal oefensessies met een echte stemcomputer.





Iedereen is welkom om al eens te oefenen op volgende data: op maandag 20 augustus zal tijdens de jaarmarkt zal van 8.30 tot 13 uur een test-pc staan aan de stand van de bibliotheek. Van 5 september tot 5 oktober: in de bibliotheek, test-pc aan de balie tijdens de openingsuren. Donderdag 20 september: in het Lokaal Dienstencentrum, uitgebreid infomoment in de namiddag. Van 17 tot 21 september: in het gemeentehuis, test-pc aan de balie tijdens de openingsuren. Van 24 tot 28 september: in het administratief centrum, test-pc bij de dienst Burgerzaken tijdens de openingsuren Zaterdag 29 september: in het administratief centrum, oefenmoment tussen 9.30 en 12 uur. (DBS)