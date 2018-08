OCMW zoekt kinderkleding 03 augustus 2018

Het OCMW oraniseert op 29 augustus een kledingbeurs in het kader van de start van het nieuwe schooljaar. Medewerkers zijn dan ook op zoek naar kinderkledij (3 tot 12 jaar) die in goede en propere staat is. Het materiaal mag naar het OCMW gebracht worden tot 28 augustus tijdens de openingsuren: maandag 8.30-16 uur, dinsdag 8.30-12.30 uur, woensdag 8.30-16 uur, donderdag 8.30-12.30 uur, vrijdag 8.30-16 uur. Meer info: 02/462.03.00 of socialedienst@wemmel.be (DBS)