Nu ook financiële steun voor buurtfeesten 02u30 0 Wemmel Naast logistieke steun zullen buurtfeesten in Wemmel voortaan ook financieel een duwtje in de rug krijgen. De gemeenteraad keurde daarvoor een nieuw reglement goed. Organisatoren kunnen rekenen op 100 euro premie of 125 euro als ze kiezen voor de W-pas, de geschenkbon voor Wemmelse handelszaken.

"Bovenop onze logistieke steun voor tafels, stoelen en dergelijke bieden we de Wemmelaars nu ook een toelage aan om de basisorganisatiekosten te helpen dragen", zegt Vansteenkiste. "Dan gaat het over bijvoorbeeld de kosten voor affiches, uitnodigingen, versieringen, aankoop van voedsel en drank.





Gemeenteraadslid Wies Herpol bracht het idee aan in het kader van het integratiebeleid. "Straatfeesten en wijkevenementen zorgen voor meer sociaal contact en verdraagzaamheid", zegt Herpol. "Door de basiskost te verminderen willen we de drempel voor de organisatie wegnemen. Wemmel telt een 10 tal initiatieven, zoals in De Molstraat, Van Elewijck, Van Campenhout, Holland, Rode Beukenlaan, Parklaan, Blockplein,... Hopelijk wordt dit succes met de nieuwe steun uitgebreid." Wie een wijkfeest wil organiseren, kan voor logistieke en financiële steun en het afsluiten van de straat terecht bij de dienst VTW (vtw@wemmel.be). Meer info op www.wemmel.be. (DBS)