Nieuwe infomarkt 'Werken aan de Ring' 31 mei 2018

De Werkvennootschap organiseert op 9 juni opnieuw een infomarkt in Wemmel over de 'Werken aan de Ring'. Je krijgt er een beter zicht op het algemeen proces en het milieueffectrapport die doorlopen moeten worden opdat de werken kunnen starten. Experts zijn de hele tijd aanwezig om vragen te beantwoorden en meer uitleg te geven over het verloop van de procedure. Je kan tussen 10 en 13 uur terecht in gemeentecomplex Zijp (Zijp 101). www.werkenaandering.be





