Nieuwe infoborden in parken 26 juli 2018

Sinds kort staan er nieuwe borden in verschillende parken en Beverbos in Wemmel. De dienst integrale veiligheid liet die borden ontwerpen door gekend Wemmels illustrator, Tom Schamp. De leuke figuurtjes tonen wat wel en niet mag in de parken en Beverbos. Aan de bezoekers om de juiste illustratie bij het juiste cijfer te plaatsen... In totaal zijn er acht borden en je kan ze terugvinden in het park aan het gemeentehuis (Dr. H. Folletlaan), de vijver aan de sporthal (Dijck), en het park aan residentie Geurts en in Beverbos. Bovendien zijn er ook nieuwe vuilnisbakken geplaatst in de parken. Merk je iets verdachts op? Breng dan de dienst Integrale Veiligheid op de hoogte (veiligheid@wemmel.be of 02/462.05. 91) of meld het op de website (https://www.wemmel.be/nl/meldingen).





(DBS)