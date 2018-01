Nieuwe dienstregeling De Lijn 02u30 0

Vanaf 8 januari past De Lijn de dienstregeling van maar liefst 113 buslijnen in Vlaams-Brabant aan. Ook voor enkele buslijnen die door onze regio rijden zijn er wijzigingen doorgevoerd, onder meer in Wemmel. Kijk na of er voor jou iets verandert op de website van De Lijn: www.delijn.be/nl/overdelijn/campagnes-acties/aanpassingen-vlbrab-jan18.html. (DBS)