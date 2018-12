Nieuwe burgerbeweging WemmelAir wil ecologischer leven DBS

26 december 2018

09u25 0 Wemmel In het verlengde van de klimaatmars hebben een twintigtal Wemmelaars besloten om op hun niveau een steentje bij te dragen. Ze hebben daartoe een meertalige burgerbeweging opgestart die luistert naar de toepasselijke naam ‘WemmelAir’.

“We willen ervaringen uitwisselen en verschillende projecten en acties ontwikkelen”, klinkt het. “We denken daarbij aan initiatieven zoals aan energietips, speelstraten, biologische voeding, deeltuinen, natuurwandelingen, opruimacties, mobiliteitsplannen (ook voor onze kinderen), het vrijwaren van groenruimtes, autodelen, consuminderen, afvalbeheer,… Het is tijd om in actie te schieten en ze te concretiseren. We zijn met steeds meer om ons te mobiliseren voor een meer ecologische en solidaire manier van leven, ook in Wemmel.”

WemmelAir houdt op 22 januari om 20 in Villa Beverbos een startbijeenkomst. Daar kan al wie interesse heeft terecht met vragen en opmerkingen. Meer info vind je op www.facebook.com/wemmelair/.