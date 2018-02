Neo-project in zelfde schuitje als Uplace en Eurostadion RANDGEMEENTEN TEGEN 'MEGALOMANE' PLANNEN VOOR HEIZEL DIMITRI BERLANGER

23 februari 2018

02u41 0 Wemmel Het Neo-project op het Heizelplateau krijgt forse tegenwind vanuit de rand. Wemmel en Grimbergen leverden al een negatief advies af en ook Asse en Vilvoorde hebben een bezwaarschrift ingediend. Vooral de mobiliteit is een doorn in het oog van de gemeentes. "Wie tegen Uplace is, kan dit niet laten passeren", zegt de Vilvoordse burgemeester Hans Bonte, die zelfs de Raad van State achter de hand houdt. Het Uplace- en Eurostadion-scenario lijkt zich dus te gaan herhalen.

Neo is een samenwerking tussen de stad Brussel, het gewest en de privésector die de Heizelvlakte rond het Koning Boudewijnstadion in twee fases wil omvormen tot een volledig nieuwe wijk. Neo I omvat een shoppingcenter van 72.000 vierkante meter - door promotor Unibail-Rodamco de 'Mall of Europe' genoemd - en voorts horeca, een bioscoop, een binnen- en buitenpretpark, 590 woningen, kantoren, een bejaardentehuis, twee crèches en een grote ondergrondse parking. De eerste fase van de bouw zou volgend jaar moeten beginnen. In totaal gaat het om een investering van ruim een miljard euro.





Onvoldoende garanties

"Het gaat om dezelfde hete hangijzers, die ons ook al in het Eurostadion-dossier bezighielden, vooral wat betreft de mobiliteit", zegt de Wemmelse burgemeester Walter Vansteenkiste (WEMMEL). "De garanties zijn onvoldoende. Ze mikken op 40.000 bezoekers per dag. Dat gaat zijn invloed hebben op de Ring. Er is nog geen enkele zekerheid over de ontsluiting van hun project naar de A12 en de Ring, de voornaamste toegangswegen. Ik stel mij ook vragen bij het feit dat er 600 woningen bij komen maar geen enkele school, alleen maar crèches."





Ook de Grimbergse burgemeester Marleen Mertens (CD&V) sluit zich daarbij aan. "Er wordt geen enkele oplossing geboden voor de mobiliteit. Wij zullen dat extra verkeer over onze wegen krijgen en daar kunnen wij niet mee akkoord gaan."





Drie winkelcentra

De doorn in het oog van de Vilvoordse burgemeester Bonte is een shoppingcomplex van 72.000 vierkante meter. De komst van Neo zou inhouden dat er binnen een straal van enkele kilometer drie grote winkelcentra zijn, met ook nog Docks, dat al open is, en Uplace in Machelen, dat weliswaar on hold staat. "Het gaat hier zelfs over 72.000 vierkante meter retail terwijl het bij Uplace 'maar' over 55.000 vierkante meter ging. Dat konden we al niet laten passeren, dus dit zeker niet. Het is nefast voor onze handelskern en middenstand. Daarnaast is er geen deftige studie geweest van de mobiliteits- en milieueffecten. Dat wordt een verkeersinfarct op de ring en de al hoge fijn stofconcentraties zullen nog stijgen. Daarnaast vrezen we ook sluipverkeer in Koningslo. Dat is nu al altijd het geval als er iets te doen is op de Heizel. En omdat er te weinig parking voorzien is, zal men massaal in Vilvoorde komen parkeren."





Parking C

Hallucinant is volgens Bonte ook dat de eerste fase van Neo, die zich situeert tussen de Houba de Strooperlaan en het Koning Boudewijnstadion, en de tweede fase, die onder meer een congrescentrum omvat tussen het stadion en de metro, geen rekening houden met elkaar. "Een pikant detail daarbij is dat Parking C gewoon wordt voorzien als... parking voor Neo. Het is hoog tijd dat de Vlaamse overheid wakker schiet. Als men Brussel zijn gangen laat gaan, wordt alle hinder afgewenteld op de Rand. Dit is zo cruciaal dat de Vlaamse regering een belangenconflict moet inroepen."





Raad van State

Het bezwaarschrift is de eerste stap in de juridische strijd van Bonte tegen Neo. Desnoods trekt hij tot voor de Raad van State als Brussel toch de vergunningen verleend en er geen rekening wordt gehouden met zijn grieven.