Merchtem daagt Wemmel uit 03 mei 2018

Buurgemeente Merchtem heeft Wemmel uitgedaagd in het kader van de '10.000-stappenclash'. In de maand mei nemen 200 gemeenten het tegen elkaar op om meer te bewegen. Dit kan gaan van meer wandelen tot lopen, fietsen of sporten. Deze actie wil iedereen aanzetten om op een eenvoudige manier een actieve leefstijl op te bouwen. Onderzoek wijst immers uit dat 10.000 stappen per dag zetten hetzelfde positieve effect op je gezondheid heeft als elke dag een half uur extra bewegen. Wemmel roept haar inwoners op om deze uitdaging mee aan te gaan. Stap dus nog tot 31 mei mee en sluit je aan bij de groep 'Wemmel'. Dit doe je gemakkelijk door te surfen naar www.10000stappen.be en zo samen de 'actiefste gemeente van Vlaanderen' te worden. (DBS)