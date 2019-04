Liberale Vrouwen organiseren lezing over meertalig onderwijs DBS

04 april 2019

14u27 0 Wemmel De Liberale Vrouwen van Wemmel organiseren vanavond om 19.30 uur in villa Beverbos de lezing “Meertalig onderwijs is beter onderwijs? Hoe duurzaam onderwijs de onderwijskansen van al onze kinderen versterkt.”

Al meer dan 15 jaar loopt in Brussel een project over meertalig basisonderwijs. In Vlaanderen mogen de secundaire scholen sinds 2013 meertalig onderwijs aanbieden. Professor Dr. Piet Van de Craen van de VUB legt uit wat dit precies allemaal inhoudt. Wat zijn de voordelen en hoe dienen ouders, leraren en leerlingen hier tegenaan te kijken? Wetenschappelijk onderzoek wijst alvast uit dat de voordelen op talrijke vlakken de nadelen overtreffen. Zowel op cognitief als op sociaalpsychologisch vlak gedijen de leerlingen beter, wat ook hun sociale of andere afkomst is.

“Het wordt dan ook een spannende en leerrijke avond met veel tegenintuïtieve bevindingen”, zegt voorzitter Monique Van der Straeten. Napraten kan bij een lekker glaasje wijn of fruitsap. Leden betalen 3 euro en sympathisanten 4 euro.

Meer inlichtingen via monique.van.der.straeten@scarlet.be