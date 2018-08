Ledlampen in 700 verlichtingspalen 25 augustus 2018

Netbedrijf Fluvius is in Wemmel begonnen met het vernieuwen van de openbare verlichting. In 700 lantaarnpalen worden ledlampen geplaatst. Die zijn veel zuiniger en gaan langer mee. In Wemmel staan er 2.249 openbare verlichtingsarmaturen. Het verbruik van al deze lampen samen kost de gemeente jaarlijks ongeveer 340.000 euro. In 700 van de oudste verlichtingspalen komen nu zuinige ledlampen. Dit bespaart Wemmel elk jaar 90.000 euro aan verbruikskosten. Eerder werden al eens 216 andere armaturen vernieuwd met leds. Omdat ledlampen langer meegaan, zijn er ook minder onderhoudskosten. En bovendien past de vernieuwing in de milieudoelstellingen van de gemeente om de CO2-uitstoot te verminderen en de lichtvervuiling te beperken.





(DBS)