KVK organiseert cup 29 maart 2018

Voetbalclub KVK Wemmel organiseert op 20 mei voor de elfde keer een miniveldvoetbaltornooi '5 tegen 5'. Je kan deelnemen in de FUN-klasse of PRO-klasse. Er is ook opnieuw een VETERANS/OUDERS-klasse. Alle wedstrijden vinden plaats op het synthetische veld van het Van Langenhovenstadion, Steenweg op Brussel 111. Het inschrijvingsgeld bedraagt 100 euro. Voor dit bedrag ben je verzekerd, krijg je 20 euro aan drankbonnen en kan je nog 25 euro als waarborg terugkrijgen. Inschrijven kan tot uiterlijk zondag 13 mei. De inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld. Info bij Grégory Cherpion op 0477/28.54.94, via e-mail naar cup.kvkwemmel@gmail.com, op www.kvkwemmel.be/kvk-cup of op www.facebook.com/KVKWemmelCup. (VDGM)