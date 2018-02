Kunstmatige rotonde moet sluipverkeer vertragen 06 februari 2018

Op het kruispunt van de H. De Keersmaekerlaan en de Steenweg op Merchtem werd door de gemeente een proefopstelling met een kunstmatige rotonde geïnstalleerd. "Er waren heel veel klachten van omwonenden dat er te snel gereden werd richting Merchtem", legt burgemeester Walter Vansteenkiste uit. "Dat heb je vaak bij sluipverkeer: bestuurders zijn vaak al gefrustreerd en rijden bijgevolg ook nog eens te snel. Om de snelheid te doen dalen hebben we nu een kunstmatige rotonde gecreëerd. Het gaat voor alle duidelijkheid nog maar om een proefopstelling waarbij we nog wat kinderziektes proberen op te lossen. Zo is al gebleken dat sommige bestuurders niet door hebben dat ze niet meer gewoon rechtdoor mogen rijden maar dat ze de rotonde moeten 'nemen'. Dat gaan we oplossen met betere markering en een extra verbodsbord. We gaan vervolgens wel nog moeten zien of de mensen de ingreep gewoon worden en of de installatie dus op lange termijn kan bestendigd worden. Normaal duurt zo'n proefperiode zes maanden." (DBS)