Krantenwinkeluitbater voor de derde keer overvallen 02u45 0 Lukas Patrick De Smet van krantenwinkel Durcat is gisterochtend overvallen. Wemmel Patrick De Smet van krantenwinkel Durcat is gisterochtend brutaal in zijn zaak overvallen. "Het is al de derde keer dat mij zoiets overkomt, maar ik laat mij niet kennen", klinkt het vastberaden bij de zaakvoerder, die lichtgewond raakte. De daders zijn nog niet gevat.

Net nadat De Smet zijn winkel had geopend langs de Dr. H. Folletlaan, vielen de overvallers binnen. "Ik had nog maar enkele kranten verkocht toen ze hier plots stonden. Twee jonge kerels met maskers en een pistool", begint Patrick. "Ze vroegen me of ik een koffer had waar geld in zat, maar dat heb ik helemaal niet. Ik wist eerst niet goed waarover ze het hadden. Je bent in shock als er opeens twee gemaskerde mannen voor je neus staan." Al liet De Smet zich niet zomaar kennen. "We zijn beginnen vechten, want ik ging ervan uit dat geen echt wapen pas. Al weet je dat natuurlijk nooit helemaal zeker. Tijdens de vechtpartij heeft een van de twee mij een slag op het hoofd gegeven met het pistool. Uiteindelijk gingen ze ervandoor met 100 euro, een schamele buit."





Jonge kerels

Patrick vermoedt dat de twee overvallers jong en onervaren waren. "Je merkte aan alles dat het jonge kerels waren. Wie overvalt nu een krantenwinkel om 6 uur 's ochtends? Het is toch vanzelfsprekend dat we dan nog niet veel geld in de kassa hebben. Misschien dachten ze dat we een nachtwinkel waren. Al zijn we natuurlijk wel een aantrekkelijk doelwit. We zitten hier vlak bij de ring, dus je kan snel ontsnappen."





Derde keer

De Smet was overigens niet aan zijn proefstuk toe. "Het is al de derde keer dat ik zoiets meemaak. Nu viel de buit goed mee, maar de vorige keer gingen de overvallers ervandoor met sigaretten, goed voor een waarde van 4.000 euro."





Nadat de lokale politie de nodige vaststellingen had gedaan, opende Patrick zijn winkel in de loop van de ochtend weer. "Ik voel me prima, dus waarom niet? Ik was even aangedaan door het hele gebeuren, dat is niet meer dan normaal, maar ik zag geen reden om de winkel niet terug te openen. Ik hoop dat de twee snel gevat worden."





(VDBS)