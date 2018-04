Kleuterhappening in sporthal 28 april 2018

Op woensdag 2 mei vindt er opnieuw een kleuterhappening plaats in de sporthal. Kleuters van 3 tot 6 jaar zijn, onder begeleiding van hun ouders, welkom vanaf 13.30 uur. Ze kunnen zich uitleven op springkastelen, met fietsjes, puzzels, een klim- en klauterparcours. Er is ook een schminkstand en een ballonnenplooier. Kostprijs: 2 euro per kind.





(DBS)