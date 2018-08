Jaarmarkt brengt vier dagen feest 17 augustus 2018

02u25 0 Wemmel Vanaf vandaag begint een jaarmarktweekend om 'u' tegen te zeggen. Vier dagen lang zal Wemmel bruisen. Op het programma staat onder andere een kinderrommelmarkt, een koers, Bal Populaire, straatanimatie en veel meer. Maandag volgt dan het hoogtepunt met de jaarmarkt zelf.

Het feestweekend wordt geopend met een kinderrommelmarkt (van 17.30 tot 18.30 uur in café 't Glazen Huis). Om 19 uur is er de vernissage van de tentoonstelling van Kunstkring Eugène Laermans in GC de Zandloper. Op zaterdag is er om 14 uur de traditionele Dorpelingenkoers.





Bal Populaire

De tweede editie van het Bal Populaire in de feesttent belooft vuurwerk vanaf 20.30 uur. Coverband Motown Supremacy en dj Zaki nemen de dansvloer in handen. Zondagvoormiddag is er een recreatieve fietsrit voorzien en in de namiddag de stratenloop voor kinderen en volwassenen. 's Avonds zorgt coverband 80 Trolls voor ambiance.





Het hoogtepunt is echter de jaarmarkt op maandag. Die wordt geopend door de steltenlopers van Merchtem om 10 uur. Doorlopend vinden verschillende activiteiten voor jong en oud plaats: demonstratie paardendressuur, straatanimatie, kinderspeelpark, kinderrommelmarkt, demonstraties van oude ambachten, huifkarritten en uiteraard dierenprijskampen. Het jaarmarktfestival start om 17.30 uur met onder meer Tom Helsen als headliner. Daarna volgt nog een afterparty tot in de vroege uurtjes. (DBS)