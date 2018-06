Internetpedofiel kijkt aan tegen internering 13 juni 2018

02u26 0 Wemmel Het parket wil een 28-jarige 'Facebookpedofiel' uit Wemmel laten interneren.

D.R. werd in januari van dit jaar nog veroordeeld tot drie jaar cel omdat hij zich op het sociale netwerk uitgegeven had voor een 14- of 15-jarige. Op die manier overtuigde hij 'leeftijdsgenootjes' om naaktfoto's door te sturen.





Enkele jaren geleden kreeg hij in Dendermonde nog de gunst van de opschorting. Hij volgde een cursus voor zedendelinquenten, maar bleef hervallen in zijn oude gewoonten. In maart van vorig jaar werd hij nogmaals in Brussel veroordeeld tot veertig maanden cel, maar ook die veroordeling bleek niets uit te halen. Intussen loopt er een vierde gerechtelijk onderzoek tegen de twintiger.





De man werd psychiatrisch onderzocht en het parket wil hem nu laten interneren. Uitspraak op 29 juni. (WHW)