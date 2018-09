Internering voor internetpedofiel 01 september 2018

02u33 0 Wemmel De Brusselse Kamer van Inbeschuldigingstelling heeft beslist dat D.R. (28) uit Wemmel wordt geïnterneerd.

De man kan het niet laten om via valse facebookaccounts naaktfoto's van minderjarigen te ontfutselen. Hij werd in januari van dit jaar nog veroordeeld tot drie jaar cel, omdat hij zich op Facebook had uitgegeven voor een 14- of 15-jarige tiener. Op die manier overtuigde hij 'leeftijdsgenootjes' om naaktfoto's door te sturen. Enkele jaren geleden kreeg hij in Dendermonde nog de gunst van opschorting. Hij volgde een cursus voor zedendelinquenten, maar hij bleef hervallen in zijn gedrag. In maart vorig jaar werd hij nogmaals in Brussel veroordeeld tot 40 maanden cel, maar ook die veroordeling bracht geen zoden aan de dijk. Ondertussen loopt er een vierde gerechtelijk onderzoek tegen hem.





De man werd psychiatrisch onderzocht en de raadkamer besliste om de man te laten interneren. De twintiger ging in beroep, maar zonder succes.





(WHW)