Installatievergadering gemeente- en OCMW-raad DBS

02 januari 2019

17u55 0 Wemmel De installatievergadering voor de gemeenteraad vindt plaats op donderdag 3 januari om 19.30 uur in de gemeenteraadszaal (Dr. H. Folletlaan 28). Die van de OCMW-raad volgt een week later, op dinsdag 8 januari om 19.30 uur, ook in de gemeenteraadszaal. Na beide installatievergaderingen is er een receptie. Iedereen is welkom om de vergaderingen bij te wonen.

De installatievergadering van de gemeenteraad begint met de kennisname van de geldigverklaring van de verkiezingen. Dit wil zeggen dat de verkiezingen correct verlopen zijn.

Dan wordt overgegaan tot de eedaflegging van de gemeenteraadsleden en de schepenen. Dit wordt gevolgd door een stemming in de gemeenteraad ter bevestiging van de voordrachtsakte van de burgemeester. Dit gebeurt enkel bij faciliteitengemeenten. De schepenen worden in de verkiezingen rechtstreeks verkozen en de burgemeester wordt gekozen door de gemeenteraadsleden. Zoals bekend hebben Lijst Burgemeester Wemmel (LBW) van Walter Vansteenkiste en de tweetalige lijst Wemmel Plus! van ex-burgemeester Chris Andries een coalitieakkoord gesloten. Vansteenkiste volgt zichzelf dus op als burgemeester.

De burgemeester legt zijn eed af bij de provinciegouverneur op een later moment. Dan volgt de verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad.

Als afsluiter van de gemeenteraad is er nog de verkiezing voor de politieraad. Een aantal gemeenteraadsleden kunnen ook zetelen in deze raad.

De installatievergadering van de OCMW-raad verloopt als volgt: ook hier eerst de kennisname van de geldigverklaring van de verkiezingen. Dan volgt de installatie van de raad. Vervolgens kiezen de raadsleden wie de voorzitter wordt. De voorzitter moet ook de eed afleggen bij de provinciegouverneur. Daarom verkiezen de raadsleden ondertussen ook een waarnemend voorzitter. De OCMW-raad wordt afgesloten met de kennisname van de leden van het vast bureau die rechtstreeks verkozen werden bij de verkiezingen.