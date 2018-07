Inschrijven voor kinderrommelmarkt 31 juli 2018

Voor kinderen uit Wemmel tot 14 jaar organiseert het Jaarmarktcomité op 20 augustus opnieuw een kinderrommelmarkt waar je speelgoed, boeken, postzegels,... kunt ruilen of verkopen in mooie standen of op de grond. De standen moeten opgebouwd zijn vóór 9 uur. Iedere deelnemer krijgt een herinneringsgeschenk en het mooist versierde standje wint een prijs. Inschrijven voor 17 augustus via de gemeentelijke website. (DBS)