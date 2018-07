Infosessies groepsaankoop zonnepanelen 19 juli 2018

02u39 0

Dit najaar zal de gemeente samen met 3Wplus twee infosessies organiseren rond de provinciale groepsaankoop van zonnepanelen die er zit aan te komen. Wie interesse heeft schrijft alvast 12 september in zijn agenda, want dan zal de infoavond plaatsvinden in gemeentecomplex Zijp, van 20 uur tot 21.30 uur. Er is een infosessie in Nederlands en ook een in het Frans. (DBS)