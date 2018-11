Infoavond rond kanker DBS

15 november 2018

09u30 0 Wemmel Stichting tegen Kanker organiseert op 11 december in samenwerking met vzw Armonea een infoavond rond kanker in woonzorgcentrum Hestia (Zijp 20 in Wemmel).

“De laatste jaren zijn er enorme stappen vooruit gezet in de strijd tegen kanker, zowel op gebied van preventie, behandeling, sociale ondersteuning, het leven na kanker,... Daardoor is het vaak moeilijk om het globale overzicht te behouden. Dit zeker voor het brede publiek, wanneer er nog veel misverstanden over de ziekte bestaan”, klinkt het.

Een belangrijke missie van Stichting tegen Kanker is het beschikbaar maken van wetenschappelijk gevalideerde, actuele en toegankelijke informatie over kanker.

Daarom dus deze infoavond op dinsdag 11 december van 19.30 tot 20.30 uur. Daarbij mag u een een actuele stand van zaken met betrekking tot kanker verwachten en een kennismaking met de visie en de missie van Stichting tegen Kanker. Inschrijven via Saskia.deleu@armonea.be of averheyden@stichtingtegenkanker.be. Of aan het onthaal in wzc Hestia.