Infoavond heraanleg Robbrechtstraat-Zijp 06 juni 2018

De gemeente organiseert op 12 juni een infoavond over de werken die gepland staan in de Frans Robbrechtstraat en de Zijp. De heraanleg van beide straten zal starten in 2019. Na de vernieuwing van de Rassel zijn nu de Frans Robbrechtstraat en de Zijp aan de beurt. Beide straten zijn aan een opknapbeurt toe en krijgen meteen ook een veiliger fietspad van 1,75 meter breed aan elke kant van de rijbaan. De rijbaan zelf wordt daardoor iets smaller, wat hardrijders moet ontmoedigen, en krijgt een nieuw wegdek in asfalt. Omdat de fietspaden langs deze straten deel uitmaken van een bovenlokale fietsroute, zal de provincie Vlaams-Brabant 80% van de werken subsidiëren. Tijdens de infoavond van 12 juni in gemeentecomplex Zijp zal de gemeente de werken in detail toelichten, zowel in Nederlands als in Frans. Je kan er tussen 17 uur en 20 uur doorlopend terecht voor uitleg.(DBS)