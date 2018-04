Illegaal barbecuefeestje eindigt met brandende haag 10 april 2018

02u40 0 Wemmel Aan sportcomplex Marcel Van Langenhove is zondag brand uitgebroken ter hoogte van de pistes van Petanque Club Wemmel. Gewonden vielen er niet en de schade is beperkt. Oorzaak was een illegaal barbecuefeestje.

"Omstreeks 22 uur heeft een haag vuur gevat", zegt politiewoordvoerder Fred Scrayen. "Dat gebeurde toen een tiental personen in de buurt aan het barbecueën was. Toen de brandweer ter plaatse kwam, had een buurtbewoner het vuur al geblust. De daders zijn meteen gevlucht. Het onderzoek loopt."





Groepje jongeren

"Wij zijn de overlast van deze groep jongeren meer dan beu", zegt Reynold Borré, lid van de petanqueclub. "We hebben dan ook een klacht ingediend bij de politie. Steeds vaker zit een groepje jongeren hier tot 5 uur 's ochtends lawaai te maken. Als we er iets over durven zeggen, worden we bedreigd. Enkele maanden geleden werd er nog ingebroken in het jeugdhuis. De daders zijn toen gaan lopen met enkele tafels en stoelen. Bij ons werd ook al eens een ruit ingeslagen. Hier staat wel een poort om het sportcomplex af te sluiten, maar ze vijzen het slot gewoon los. De gemeente moet dringend maatregelen nemen."





Het gemeentebestuur van Wemmel is op de hoogte van de problemen. "Wij proberen alles in de gaten te houden", zegt schepen van Sport Marcel Van Langenhove. "We zetten patrouilles in en hebben onlangs verplaatsbare camera's gekocht die we ook af en toe aan het sportcomplex zullen plaatsen." (VDBS)