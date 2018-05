Hulp bij invullen belastingaangifte 15 mei 2018

Ook dit jaar zijn er in Wemmel zitdagen voor hulp bij het invullen van de belastingaangifte. Ambtenaren van de federale overheidsdienst Financiën helpen met het invullen van het belastingformulier of beantwoorden al je vragen. Zo kan je op vrijdag 18 mei terecht in het gemeentehuis (Dr. H. Folletlaan 28). Op woensdag 23 en dinsdag 29 mei in Residentie Geurts (Prins Boudewijnlaan). Iedereen is welkom telkens van 9 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur. Aanmelden kan tot een kwartier voor sluitingstijd. Identiteitskaart meebrengen, is verplicht. Breng ook alle fiscale attesten mee die nuttig kunnen zijn voor het invullen van de aangifte.





(DBS)