Hedwig (71) wil met e-steps, scooters en bikes files oplossen 20 maart 2018

Wemmel Zaakvoerder Hedwig Van Gucht (71) denkt de oplossing te hebben gevonden voor het fileleed in en rond Brussel. Met BMx Mobile heeft hij zopas een nieuw bedrijf opgericht dat zich focust op e-scooters, e-steps en e-bikes. "Ons e-gamma bestaat uit lichtgewichten die compact en opvouwbaar zijn waardoor je ze handig kan meenemen op trein, tram, bus of metro."

Er gaat geen ochtend voorbij zonder gigantische files in en rond Brussel. Een gat in de markt dacht Hedwig Van Gucht. Met zijn nieuw bedrijf BMx Mobile wil hij zijn klanten helpen om de files te slim af te zijn. "We bieden met ons e-gamma een snel en compact alternatief voor het drukke stadsverkeer." Door de compactheid kan je de 'BMx Mobile' ook overal mee naartoe nemen en nooit uit het oog verliezen. "Je kunt hem dus perfect opbergen naast je bureau, in de gang of in een kast op kantoor of thuis. Minder zorgen dus over diefstal, of vandalisme."





Hedwig Van Gucht is al meer dan 35 jaar actief als zaakvoerder van BMX Computers. In het verlengde van de evolutie van draagbare en lichte computers richt hij zich nu op een compleet nieuwe markt. "Omdat BMX Computers door zijn naam vaak gelinkt werd aan fietsen, vond ik de tijd rijp om eindelijk eens iets daarmee te doen. Gezien mobiliteit ook mij dagelijks bezig houdt en elektrische alternatieven goed in de markt liggen, was dit een logische stap. De eerste beurzen zijn al achter de rug en de interesse is enorm."





Prijskaartje

Voor de geïnteresseerden: de prijs voor een e-step bedraagt 299 euro, voor 699 euro heb je een e-bike en voor 1.199 euro kan je voortaan volop e-scooteren. (DBS)